„Diäten sind Quatsch“

06.05.2017, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Zum Anti-Diät-Tag verraten zwei Expertinnen, warum Menschen sich lieber annehmen sollen, wie sie sind

Zu viele Kilos, zu wenige Kilos – nur wenige Menschen sind mit ihrem Körper zufrieden. Am heutigen Samstag ist Internationaler Anti-Diät-Tag. Er wurde 1992 von der britischen Buchautorin Mary Evans Young ins Leben gerufen. Sie wollte eine Lanze dafür brechen, dass sich die Menschen so annehmen und lieben, wie sie sind.

Zu dick? Zu dünn? Viele Menschen haben ein völlig falsches Bild von ihrem Körper. Foto: Adobe Stock

Mary Evans Young hatte sich kurz zuvor von einer Magersucht erholt. Sie war wütend darüber, welches Körperbild vor allem jungen Frauen in den Medien vermittelt wird und entschloss sich, dem etwas entgegenzusetzen. Dazu gehört das kritische Hinterfragen von Schönheitsidealen und Schlankheitswahn und zu akzeptieren, dass Menschen sehr unterschiedlich an Größe und Gewicht sein können. In diesem Zuge soll es Aufklärung über die Gefahren und die Sinnlosigkeit von Diäten geben.