Das Rezept für einen gelungenen Abend

09.10.2018, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Steinachspatzen führten am Samstagabend in der Rudolf-Steiner-Schule in Nürtingen ihr Stück „Shakespeare – Gut geschüttelt“ auf

Nimmt man eine Brise Tragik, einen guten Schuss Humor und vermengt das Ganze mit einer großen Portion Improvisation, erhält man einen Cocktail der Abendunterhaltung. Wie sagte schon James Bond: „Geschüttelt, nicht gerührt.“ So sehen es auch die „Steinachspatzen“.

Eine Überraschung des Abends ist eine Geschichte rund um die Berliner Mauer mit „Live-Berichten“ der Fernsehsender „Steinachspatzen-TV Ost“ und „Steinachspatzen-TV West“.Foto: Kreuzer

NÜRTINGEN. Die inklusive Theatergruppe der Behinderten-Förderung-Linsenhofen hält sich an die Anleitung des britischen Agenten: Sie schütteln bekannte Theaterstücke so lange, bis etwas Neues dabei herauskommt. In ihrem aktuellen Programm „Shakespeare – Gut geschüttelt“ nimmt die Gruppe, die aus Menschen mit und ohne Handicap besteht, die zwei wohl bekanntesten Stücke des Meisters der Dramatik auseinander und setzt sie zu etwas Neuem zusammen. „Wir haben die Stücke selbst entworfen“, erzählt Theaterleiterin Waltraud Grass. „Die zwei Tragödien ‚Hamlet‘ und ‚Romeo und Julia‘ haben wir etwas abgeändert.“