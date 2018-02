Dank für Arbeit in der Flüchtlingshilfe

Stadt- und Ortschaftsverwaltung tauschten sich mit Neckarhäuser Ehrenamtlichen aus

NT-NECKARHAUSEN (bs). Auf Einladung von Ortsvorsteher Bernd Schwartz trafen sich in der Flüchtlingshilfe aktive Ehrenamtliche, Miriam Hohage, die bei der Stadtverwaltung das Projekt Flüchtlingsunterbringung koordiniert, und Martina Brand, die hauptamtlich in einer Nürtinger Unterkunft tätig ist, zum Austausch über die Arbeit.

Schwartz nutzte die Gelegenheit und dankte den Ehrenamtlichen, die nicht nur in der Erstunterbringung des Landkreises Esslingen in der Brückenstraße tätig sind, sondern auch in der städtischen Anschlussunterbringung im ehemaligen Grundschulgebäude in der Silcherstraße, für ihre wertvolle Arbeit. Darüber hinaus werden durch die Ehrenamtlichen auch ehemalige Bewohner noch unterstützt, die inzwischen auf dem privaten Wohnungsmarkt, auch in anderen Orts- oder Stadtteilen oder gar in Nachbarkommunen, eine eigene Wohnung gefunden haben. Auch der Turnerbund Neckarhausen leiste, nicht nur durch die Beschäftigung des bereits zweiten FSJlers, einen wichtigen Beitrag zur Integration der Flüchtlinge. Sei es durch die Teilnahme am Trainings- oder Spielbetrieb, die Ausrichtung des Integrationskicks im Rahmen des jährlichen Vereinssportfests oder die gemeinsam mit der Ortschaftsverwaltung ausgesprochene Einladung zur Jahresfeier des Vereins. Das Engagement des Neckarhäuser Vereins wurde mit der Auszeichnung „Integrative Sportstadt“ für Nürtingen gewürdigt.