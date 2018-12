Besinnliche Klänge beim Weihnachtskonzert

18.12.2018, — E-Mail verschicken

Die Geschwister-Scholl-Realschule lud kürzlich zu ihrem Weihnachtskonzert in die Oberensinger Kirche ein. Mit vielen engagierten Schülern sorgten die Musiklehrerinnen Anke Bader und Anita Rauscher sowie der Musiklehrer Björn Idler für ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Konzert. Unter dem strahlenden Weihnachtsstern eröffnete das Orchester mit dem Lied „Tanz der Engel“ den Abend. In einem kurzweiligen Wechsel mit der Bläserband und einigen Solisten wurden dann festliche Werke vorgetragen, die das Publikum in eine besinnliche Stimmung brachten. Auch die Solistinnen Elena Greiner und Greta Schall an der Violine sowie Dorothy Hartmann, die erst seit acht Wochen Klarinette spielt und sich bereits auf die Bühne traute, glänzten mit ihrem Können. Den krönenden Abschluss stellte dann das gemeinsame Singen des Liedes „O du fröhliche“ dar. Ein großer Dank geht an alle Mitwirkenden und Organisatoren des Abends. pm