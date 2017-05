Basarteam spendet für Spielplatz

23.05.2017, — E-Mail verschicken

Bereits vor Jahren hatte sich das Team, das in Reudern den Kinderkleiderbasar ausrichtet, für die Aufwertung der Grünfläche am Sportgelände Aspach stark gemacht und den Bau des „Kletterdrachens“ finanziell unterstützt. Im Nachgang wurde auf Anregung des Jugendforums mit Unterstützung des Ortschaftsrates eine Grillstelle angelegt. Vor Kurzem wurden nun im Beisein von Anne Müller und Hanna Köhler, die bis vor einiger Zeit noch im Basarteam mitgewirkt haben, weitere Spielgeräte und zwei Sitzgelegenheiten übergeben. Ortsvorsteher Bernd Schwartz und Doreen Dörrwand vom Sachgebiet Grünplanung beim städtischen Tiefbauamt, zeigten sich über die erneute Unterstützung sehr erfreut. Die Gesamtkosten in Höhe von 6340 Euro für die Hängematte und die beiden Sitzgelegenheiten an der Grillstelle wurden jeweils zu einem Drittel vom Basarteam, dem Tiefbauamt und dem Ortschaftsrat finanziert. Die Kosten von 3940 Euro für das Karussell wurden allein vom Basarteam getragen. Der Spielplatz mit Grillstelle lade insbesondere Familien mit Kindern zum Verweilen und Spielen ein, so Ortsvorsteher Schwartz. Das Bild zeigt Doreen Dörrwand, sowie Anne Müller und Hanna Köhler vom Basarteam vor dem neuen Karussell. pm