An der HfWU wird gebaut

30.12.2016

Die Bauarbeiten für das Medien- und Informationszentrum der Nürtinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt waren vor den Feiertagen in vollem Gange. Mit schwerem Gerät werden die Bohrpfähle für die Gründung des Gebäudes erstellt. Hinter dem bestehenden Campus Innenstadt soll dort ein fünfgeschossiger, würfelartiger Bau entstehen. Das Land Baden-Württemberg investiert 6,6 Millionen Euro. Auf einer Gesamtfläche von rund 2300 Quadratmetern werden neben der zentralen Hochschulbibliothek auch Seminarräume, Arbeitsplätze für Studierende und ein Rechenzentrum eingerichtet. Bevor die Bohrmaschine anrücken konnte, mussten allerdings zwei große Kastanien in der Heiligkreuzstraße an der Ecke zur Lampertstraße gefällt werden. Es bestand die Gefahr, dass die für die Standsicherheit wichtigen Wurzeln beim Ausheben der Baugrube beschädigt oder abgetrennt werden. Nach Abschluss der Hochbaumaßnahme sollen dort neue Bäume gepflanzt werden. psa/Foto: Einsele