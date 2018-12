Alleinstehendenweihnacht

NÜRTINGEN (pm). Die Kirchengemeinde St. Johannes Evangelist gestaltet in diesem Jahr die Alleinstehendenweihnacht am Heiligen Abend, Montag, 24. Dezember. Um 18 Uhr beginnt die Feier im katholischen Gemeindehaus St. Johannes in der Vendelaustraße 28. Alleinstehende, Wohnsitzlose, aber auch Studierende sind eingeladen, am Heiligen Abend ins Gemeindehaus zu kommen und bei einem feierlichen Abendessen und einem kleinen Programm Weihnachten zu feiern, gemeinsam zu singen, das Weihnachtsevangelium zu hören und sich einfach an der Gemeinschaft zu erfreuen. Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro noch bis zum Dienstag, 18. Dezember, 12 Uhr, entgegen: Telefon (0 70 22) 7 08 92 10 oder E-Mail stjohannes.nuertingen@drs.de. Auch bieten wir Fahrgelegenheit für Nürtingen und Umgebung an. Die Feier endet gegen 21 Uhr, sodass die Helfenden und wer von den Gästen möchte zu den Gottesdiensten in den verschiedenen christlichen Kirchen gehen können.