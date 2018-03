Alkohol wieder rund um die Uhr

Die Landesregierung möchte das Verkaufsverbot für Alkohol nach 22 Uhr kippen

Seit sechs Jahren gilt in Baden-Württemberg ein Verkaufsverbot für Alkohol nach 22 Uhr. Diese Regelung soll jetzt gekippt werden, darauf hat sich die grün-schwarze Landesregierung geeinigt. Stattdessen sollen Kommunen das Trinken an bestimmten Brennpunkten verbieten dürfen. Die Stadt Nürtingen sieht keinen Anlass für solche Trinkverbote.

NÜRTINGEN. Die Gäste bleiben länger als erwartet und der Wein neigt sich dem Ende zu. Jetzt an Nachschub zu kommen ist gar nicht so einfach – zumindest in Baden-Württemberg. Seit dem 1. März 2010 gilt hier das Alkoholverkaufsverbot. Von 22 bis 5 Uhr dürfen an Tankstellen, Kiosken und in Supermärkten keine alkoholischen Getränke verkauft werden.

Eine Ausnahme gibt es: Tankstellen, die in ihrem Laden ein Bistro betreiben und eine Gaststättenerlaubnis besitzen, dürfen Bier, Wein und Schnaps auch nachts an durstige Kunden weitergeben. Den Nürtingern nützt dieses Schlupfloch recht wenig, denn in der Stadt gibt es keine Tankstellen mit solch einer Sondererlaubnis. Wer nach 22 Uhr nicht auf dem Trockenen sitzen möchte, der muss halt vorsorgen.