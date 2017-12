Abend für Genießer mit Whisky und Musik

06.12.2017, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Bei der dritten Veranstaltung des Festivals gibt es ein Wiedersehen mit dem Tenor Andreas Winkler

Bei unserer Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ fühlt sich Andreas Winkler wohl. An diesem Sonntag (Beginn um 18 Uhr in der Rudolf-Steiner-Schule in Nürtingen) ist der in Zürich wohnende Tenor bereits zum dritten Mal für die gute Sache im Einsatz. Diesmal präsentiert er aber mit „Whisky and Music“ ein komplett anderes Programm.