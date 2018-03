17 Bewerber – Wahl am 17. April

13.03.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Wer wird Bürgermeister? Vorauswahl durch Beschließenden Ausschuss

NÜRTINGEN. Am Dienstag, 17. April, wählt der Nürtinger Gemeinderat einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die im Januar verstorbene und verdiente Nürtinger Bürgermeisterin Claudia Grau. Am Samstag war Bewerbungsschluss. 17 Kandidatinnen und Kandidaten haben ihre Unterlagen im Rathaus abgegeben.

Allein am Stichtag kamen noch fünf Bewerbungen. „Es sind viele qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber darunter“, so Carmen Speidel, die Leiterin des Haupt- und Rechtsamtes, auf Nachfrage. Am 21. März wird der Beschließende Ausschuss zur Vorbereitung der Bürgermeister-Wahl in nichtöffentlicher Runde die Bewerbungen sichten. „Der Ausschuss entscheidet dann, welche Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden“, erläutert Carmen Speidel das Prozedere. Auch diese Vorstellungsrunde findet hinter verschlossenen Türen statt. Erst wenn feststeht, wer sich im Gemeinderat vorstellen darf, werden die Namen der Bewerber öffentlich genannt. Wählbar sind aber nicht nur die Kandidaten, die vom Beschließenden Ausschuss in die Endrunde geschickt werden. Wählbar bleibt auch, wer sich in der Gemeinderatssitzung nicht vorstellen darf, aber bis zum 17. April seine Bewerbung nicht zurückgezogen hat.