Night of the Dance – Tickets gewinnen

01.03.2018, — E-Mail verschicken

Die Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory präsentieren am Freitag, 9. März, 20 Uhr, in der Nürtinger Stadthalle K3N die „Night of the Dance“. Die Musik der aktuellen Show „Irish Dance“ stammt unter anderem aus „Riverdance“, „Lord of the Dance“, „Dirty Dancing“ und „Feet of Flames“. Der beeindruckende irische Stepptanz ist an diesem Abend der wichtigste Bestandteil des 90-minütigen Programms. Tickets für diese Veranstaltung kann man bei unserer Verlosungsaktion gewinnen: Fünf Mal zwei Karten stellt der Veranstalter hierfür zur Verfügung. Man muss dafür nur am heutigen Donnerstag im Laufe des Tages unter der Rufnummer (0 13 79) 9 66 69 96 anrufen und auf dem Anrufbeantworter Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Unter allen Anrufern werden die Gewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, Mobilfunkpreise können abweichen. – Karten für die Veranstaltung kann man im Vorverkauf im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150, erwerben. pm/Foto: Gentile