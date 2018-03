HöGy Big Bands spielen

NÜRTINGEN (pm). Unter dem Titel „HöGy-Jazz-Night“ steht das Jahreskonzert der HöGy Big Bands am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr im Hölderlin-Gymnasium. Die Mini Big Band eröffnet das Programm mit Popsongs und Jazzklassikern, die von den Unterstufen- Schülern schwungvoll und mit Groove dargeboten werden. Die HöGy Big Band präsentiert mit der Sängerin Laura Oswald anschließend ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm, bei dem bekannte Songs in ausgefeilten Arrangements zu Gehör gebracht werden. Viele Stücke wurden neu ins Programm aufgenommen und in der Bundesakademie in Trossingen gearbeitet. Hierbei kommt nicht nur die außergewöhnliche Sängerin Laura Oswald zu Geltung, sondern mit Simon Essinger auch ein ehemaliger HöGy-Schüler, der dem Trompetensatz noch zusätzlichen Kick verleiht. Die Leitung beider Bands hat Frank Schlichter. Karten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse. Schüler haben freien Eintritt.