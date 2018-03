Die Transformation der Welt als Kunst

02.03.2018, Von Barbara Gosson

Die Kulturwissenschaftlerin Dr. Hildegard Kurt spricht heute und am Sonntag in Nürtingen über das Gestalten einer zukunftsfähigen Gesellschaft

Dr. Hildegard Kurt Foto: Wagner

Wie kann Kunst in alle Bereiche des Lebens hineinwirken? Der Künstler Joseph Beuys hat als Antwort hierauf den Kunstbegriff erweitert und in die Formel „jeder Mensch ist ein Künstler“ gefasst. Ein Synonym ist der Begriff Soziale Plastik. Hildegard Kurt forscht hierzu praxisnah. Am heutigen Freitag, 2., und am Sonntag, 4. März, kann man sie in Vortrag und Gespräch erleben.

Frau Kurt, Ihr Thema ist die Soziale Plastik, ein Begriff des Künstlers und Aktivisten Joseph Beuys. Könnten Sie unseren Lesern diesen Begriff bitte erläutern?

Ich habe als Dozentin an der Oxford Brookes University in der weltweit ersten universitären Einrichtung gearbeitet, die zur Sozialen Plastik forscht, unter Leitung der Beuys-Schülerin und Künstlerin Shelley Sacks. Hieraus haben sich für mich drei zentrale Merkmale der Sozialen Plastik ergeben.

Welches sind diese drei Merkmale?