Räuber gingen leer aus

28.02.2017

NECKARTAILFINGEN (lp). In der Nacht zum Montag sind zwei Mitarbeiter einer Spielhalle in der Alleenstraße überfallen worden. Der Raub ereignete sich gegen 2.20 Uhr. Als die beiden 35 und 38 Jahre alten Angestellten das Spielcasino verließen, lauerten ihnen zwei maskierte Männer auf. Die Unbekannten attackierten die beiden Ahnungslosen mit Pfefferspray und entrissen ihnen einen Geldtransportkoffer sowie einen kofferähnlichen Gegenstand. Die Räuber entkamen unerkannt in Richtung Ortsmitte. Pech nur, dass sich die erwartete „fette Beute“ bald schon in Enttäuschung gewandelt haben dürfte. Der Geldtransportkoffer war nämlich leer und bei dem kofferähnlichen Gegenstand handelte es sich nur um eine Geldzählmaschine, ebenfalls ohne Inhalt. Gesucht werden zwei dunkel gekleidete, etwa 1,80 bis 1,90 Meter große Männer. Eine der von den Räubern getragenen Jacken hatte eine rote Applikation an den Schultern. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter Telefon (07 11) 3 99 00 entgegen.