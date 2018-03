In Wohnung eingestiegen

20.02.2018,

ESSLINGEN (lp). Vermutlich nur geringe Beute hat ein Dieb gemacht, nachdem er am Montag in eine Wohnung im Goerdeler Weg eingestiegen ist. Der Einbrecher kletterte in der Zeit zwischen 15.30 und 22 Uhr auf einen Balkon und stieg über eine aufgebrochene Balkontür in die Wohnung im Hochparterre ein. Seine Suche nach Beute in Schränken und Schubläden verlief wohl erfolglos, da nach bisherigen Erkenntnissen wohl lediglich ein Handy-Ladekabel entwendet wurde. Dem äußerst geringen Wert des Diebesguts steht ein Sachschaden von mindestens 500 Euro gegenüber. Die Polizei Esslingen bittet unter Telefon (07 11) 3 99 00 um Hinweise.