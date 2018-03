Fußgänger von Pkw erfasst

22.02.2018

NÜRTINGEN (lp). Schwere Verletzungen hat ein 52 Jahre alter Passant davongetragen, als er am Mittwochabend von einem Pkw erfasst wurde. Ein 45-jähriger Toyota-Fahrer war kurz nach 22 Uhr auf der Straße Am Lerchenberg in Richtung Südumgehung unterwegs, als er den Fußgänger auf Höhe der unteren Parkplatzeinfahrt des Hölderlin-Gymnasiums anfuhr und zu Boden schleuderte. Die Polizei geht davon aus, dass der dunkel gekleidete 52-Jährige die Fahrbahn überqueren wollte. Er wurde in eine Klinik gebracht. Bei der Kollision entstand am Auto ein Sachschaden von 5000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Zur Klärung der genaueren Umstände bittet die Verkehrspolizei Esslingen Unfallzeugen, sich unter Telefon (07 11) 3 99 00 zu melden.