Einbruch in Einfamilienhaus

11.02.2016, — E-Mail verschicken

OSTFILDERN (lp). Über ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster ist ein Einbrecher am Mittwoch zwischen 13 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Parksiedlung eingestiegen. In dem Haus in der Königsberger Straße durchsuchte er sämtliche Räume und durchwühlte Schränke und Schubladen. Es wurden Bargeld, ein Tablet sowie Schmuck in bislang unbekanntem Wert gestohlen.