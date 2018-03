Doppel-Unfall

DETTINGEN/TECK (lp). Gleich zweimal kräftig gekracht hat es am Montagabend auf der Bundesstraße 465 bei Dettingen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr, als ein 34-jähriger Audi-Fahrer bei einem Spurwechsel nicht richtig aufpasste. Beim Wechsel von der linken in eine Lücke auf der rechten Fahrspur bemerkte der Mann zu spät, dass der dort fahrende Ford Transit eines 44-Jährigen deutlich langsamer fuhr. Trotz einer Vollbremsung krachte der Audi ins Heck des Transporters, der noch auf einen VW Touran geschoben wurde. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 44-Jährige im Ford Transit zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden in Höhe von 22 000 Euro, wobei der Audi A 8 wohl nicht mehr zu reparieren sein dürfte. Zu einer weiteren Kollision kam es knapp eine Stunde später im Rückstau, der durch die einseitige Sperrung der Bundesstraße aufgrund des Unfalls entstanden war. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die 27 Jahre alte Fahrerin eines Mini das Stauende auf der rechten Fahrspur. Trotz eines Ausweichversuchs, kam es zum Aufprall auf den stehenden BMW eines 34-Jährigen, wodurch der Mini auf den Mittelstreifen katapultiert wurde. Der BMW landete auf dem rechten Grünstreifen. Die 27-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 9000 Euro. Am Mini entstand dabei ein Totalschaden. Während der Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße immer wieder kurzzeitig gesperrt werden.