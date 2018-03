Dieb auf frischer Tat geschnappt

23.02.2018

FILDERSTADT-BERNHAUSEN (lp). Beim Versuch ein Auto auszuplündern ist ein 18-Jähriger am späten Donnerstagabend geschnappt worden. Der alkoholisierte und unter Drogen stehende Heranwachsende war gegen 22.45 Uhr in der Nürtinger Straße einem Fahrzeugbesitzer in seinem BMW aufgefallen. Mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug hatte er bereits zurecht gelegt. Als der Dieb bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er. Passanten konnten den 18-Jährigen aber festhalten und alarmierten Polizeibeamten übergeben. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann den Umstand genutzt, dass der BMW nicht abgeschlossen war und den Wagen durchwühlt. Bei den Ermittlungen wurden bei ihm weitere Gegenstände gefunden, die er zuvor aus einem unverschlossen, in der Gartenstraße geparkten Honda gestohlen hatte. Er wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.