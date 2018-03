Betrunken gegen die Hauswand

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (lp). Hoher Sachschaden und eine verletzte Person waren die Folge eines Verkehrsunfalles im Ortsteil Stetten. Ein deutlich alkoholisierter 29-jähriger Smart-Lenker befuhr die K 1226/Stettener Hauptstraße von Echterdingen kommend in Richtung Stetten. In einer leichten Linkskurve am Ortseingang von Stetten kam er an der Einmündung Hutwiesenweg nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen die Hauswand eines Wohngebäudes, dessen Bewohner hierdurch jäh aus ihrem Schlaf gerissen wurden. Sie konnten kurz darauf beobachten, wie der Fahrer vergeblich versuchte, den Motor wieder zu starten und sein Fahrzeug von hinten anzuschieben. Hierbei fiel er mehrfach zu Boden. Beim Eintreffen der Polizei lag der Fahrer auf dem Gehweg, auf Ansprache reagierte er nur bedingt, wobei eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde. Aufgrund seines Zustandes wurde der 29-Jährige durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik verbracht. Nach einer ersten ärztlichen Untersuchung erfolgten eine erforderliche Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines. An der Hausfassade, sowie am Smart, welcher abgeschleppt werden musste, entstand hoher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Fahrer muss mit einem längeren Fahrverbot, sowie einer erheblichen Geldstrafe rechnen.