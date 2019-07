Wandern im Naturschutzgebiet

11.07.2019, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Am Sonntag, 14. Juli, lädt die Ortsgruppe Unterboihingen des Schwäbischen Albvereins zu einer Tageswanderung ins Naturschutzgebiet Haarberg-Wasserberg bei Göppingen-Schlat ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Lindenschule. Mit Pkw geht es dann zum Parkplatz Hexensattel. Der Löwenpfad „Wasserbergrunde“ bei Unterböhringen und Hausen ist ein vom Deutschen Wanderverband zertifizierter Rundweg in der Kategorie „Traumtour“. Die Wanderung ist rund zwölf Kilometer lang mit einigen Auf- und Abstiegen. Zum Mittagessen ist eine Einkehr in Hausen vorgesehen. Rückfahrt ist gegen 15.30 Uhr. Die Wanderführer Markus Reiser und Rainer Kaiser laden alle Wanderfreunde und Gäste ein.