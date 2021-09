Schwerpunkte

Vinzenzifest Wendlingen künftig im Juli - Pro und Contra

01.09.2021

Das traditionsreiche Vinzenzifest wird künftig im Juli vor den Sommerferien statt wie bisher am letzten Augustwochenende gefeiert werden. Darauf haben sich die Verantwortlichen, Stadtverwaltung und Egerländer Gmoi, geeinigt. Ist diese Entscheidung richtig? Ein Pro und Contra unserer Redakteurinnen. Lesen Sie auch die Meinungen von Initiatoren und Teilnehmern zum Terminwechsel.

Pro: „Vinzenzi“ im Juli – find’ ich gut

Gaby Kiedaisch ist für die Verlegung des Vinzenzifestes ...

Wenn ein Termin, wie zum Vinzenzifest, von Beginn an auf ein bestimmtes Datum fixiert ist, dann benötigt es schon ein beachtliches Maß an Courage, daran rütteln zu wollen. Denn das Vinzenzifest von seinem fixen Termin am letzten Wochenende im August auf ein anderes Datum zu verschieben, ist für Egerländer und ihre Nachkommen ungefähr so, als ob man Silvester an Dreikönig feiern wollte. Es war deshalb viel Taktgefühl und Geduld erforderlich, bis die Argumente, die für eine Terminverlegung sprechen, auf fruchtbaren Boden gefallen waren.