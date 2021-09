Schwerpunkte

Videokonferenzen lernen für Senioren

01.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WERNAU. Viele Menschen ab 60 kommen bei Videokonferenzen an ihre Grenzen oder können nicht daran teilnehmen. VERA – Vernetzt und aktiv im Alter – bietet deshalb in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung eine Schulung an für alle, die die Grundkenntnisse für gemeinsame Online-Treffen auf Online-Plattformen (Zoom) erlernen wollen. Dieser Einführungskurs findet an zwei Kursterminen im Seniorenzentrum St. Lukas in Wernau statt und richtet sich an Menschen ab 60, insbesondere an ehrenamtlich Engagierte. Tablets werden den Kursteilnehmern leihweise kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Der Kurs vermittelt den leichten Umgang zur Teilnahme an Online-Konferenzen. Zum letzten Kurstermin können sich die Teilnehmenden von zu Hause aus mit den dafür verliehenen Tablets zuschalten. Dies wird online und mit telefonischer Beratung eingeübt. Es sind keinerlei Vorkenntnisse und keine technischen Geräte erforderlich. Der Kurs findet statt am: Mittwoch, 15. und 22. September, im Seniorenheim St. Lukas, Wernau, Mittwoch, 29. September: Online jeweils 10 Uhr bis 12 Uhr. pm

Informationen und Anmeldung bei VERA – vernetzt und aktiv im Alter, Kirchheimer Straße 20 in Wernau, Telefon (0 71 53) 9 28 22 88, vera@sozialstation-wernau.de.