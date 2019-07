Sporttage im Sportpark

WENDLINGEN (pm). Am Freitag, 12. und Samstag, 13. Juli, finden die jährlichen Sporttage des TSV Wendlingen auf dem Sportgelände „Im Speck“ statt. Am Freitag wird um 17.15 Uhr ein Rasenvolleyball-Turnier veranstaltet. Ebenfalls findet am Freitag um 18 Uhr das AH-Fußball-Turnier statt. Am Samstag heißt es dann um 17 Uhr Anpfiff für das große Elf-Meter-Turnier. Fürs leibliche Wohl sorgt am Samstagabend die Fußball-Abteilung des TSV Wendlingen. Der Wendlinger Sportverein freut sich über zahlreiche Sportler und Zuschauer, die eifrig mitfiebern sowie die Sportler der Turniere kräftig anfeuern werden.