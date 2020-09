Schwerpunkte

Sommerdorf mit Unterhaltung

09.09.2020

Mixed Music, Erkan und Stefan, Die Dorfrocker und Robin Henderson

WENDLINGEN (pm/gki). Der Spätsommer beschert blauen Himmel und warme Temperaturen. Und das Sommerdorf ist mit „Pop Up! Biergarten“ in der Wendlinger Stadtmitte in seine letzte Woche gestartet. Noch bis kommenden Sonntag, 13. September, duftet es auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz vor dem Rathaus nach schwäbischen und internationalen Gerichten. Runtergespült wird das Ganze mit einer großen Auswahl an Getränken. Nachdem gestern der Musikverein Unterboihingen zünftig in die Vollen gehauen hat, gibt es heute einen Musikmix, der alle anspricht. Morgen sorgen die Comedians Erkan & Stefan für beste Unterhaltung (Karten online) und am Freitag gibt es mit den Dorfrockern ein besonderes musikalisches Schmankerl. Der Sänger vom Hofbräu Regiment Robin Henderson wird am Samstag für beste Laune sorgen und zum Schluss, am Sonntag, spielt noch einmal der Musikverein Unterboihingen zum Frühschoppen. Weitere Infos unter: www.facebook.com/events/, Stichwort Sommerdorf.