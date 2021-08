Schwerpunkte

Olympiade in Oberboihingen

19.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

OBERBOIHINGEN. Die Olympischen Sommer-Spiele in Tokio sind gerade erst vorbei, da findet in Oberboihingen die „DSV-Sommer-Skiolympiade“ statt. Und verspricht jede Menge Aktion und Spaß. Zusammen mit dem DSV bietet die Ski-Abteilung des TSVO Kindern der Altersgruppen U8 bis U14 an, am 28. August, 15 bis 17 Uhr, bei der Sommer-Skiolympiade in Fünfer-Teams mit anderen Kindern in fünf verschiedenen olympischen Disziplinen anzutreten. Bei der Sommer-Skiolympiade können die Teilnehmer Schnelligkeit, Koordinations- und Ausdauerfähigkeit unter anderem beim Sommer-Ski-Alpin, Sommer-Biathlon oder Sommer-Skilanglauf unter Beweis stellen. pm

Anmeldungen über die Homepage www.skiabteilung-oberboihingen.