Neue Behinderungen auch für die Neckartalbahn

25.05.2022 05:30

Ausgerechnet zum Start des 9-Euro-Tickets fällt eine wichtige Zugverbindung zwischen Tübingen und Heilbronn aus. Zugbetreiber werfen der DB Netze eine schlechte Informationspolitik vor. Pendler steigen am besten in Wendlingen in die S1 statt in den Regionalzug. Gastel: „Sperrung kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt“.

Die Fahrgäste der Regionalzüge könnten ab Wendlingen auf die S-Bahn umsteigen. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Bis zum 29. April war die Neckartalbahn zwischen Nürtingen und Tübingen gesperrt, weil in Bempflingen die Bahnsteige ertüchtigt wurden. Und schon droht weiteres Ungemach für die Pendler zwischen Tübingen und Heilbronn. Denn vom 27. Mai bis zum 10. Juni fällt die Zugverbindung RE12, die zwischen Tübingen und Heilbronn verkehrt, zwischen Heilbronn und Bietigheim-Bissingen komplett flach. Der Grund: Die DB Netze, verantwortlich für den Bau und Erhalt der Infrastruktur, hat nun sehr kurzfristig umfangreiche Baumaßnahmen zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Kornwestheim angekündigt.