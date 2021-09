Schwerpunkte

Lokführerstreik und S-Bahnen

01.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Ausfälle im S-Bahn und Regionalverkehr – S-Bahnen nur im Stundentakt.

WENDLINGEN. Die Lokführergewerkschaft GDL will von Donnerstag, 2. September, 2 Uhr, bis einschließlich Montag, 6. September, den Personenverkehr bei der Deutschen Bahn bestreiken. Bei der S-Bahn und im Regionalverkehr kommt es aus diesem Grund zu Zugausfällen und Verspätungen. Nahverkehrszüge von Abellio und Go-Ahead, Stadtbahnen der SSB, Nebenbahnen der WEG (Schönbuchbahn, Wieslauftalbahn, Strohgäubahn) sowie die SSB-Busse und regionalen Busverkehre sind nicht von dem Streik betroffen. Ebenfalls planmäßig fahren in der Stuttgarter Innenstadt die Busse des Schienenersatzverkehrs, die die gesperrte S-Bahn auf der Stammstrecke ersetzen.

In der App „VVS Mobil“ und in der elektronischen Fahrplanauskunft auf www.vvs.de werden Verbindungen automatisch ohne die bestreikten Verkehrsmittel angezeigt. Fahrpläne können sich auch kurzfristig noch ändern. Das liegt daran, dass sich der GDL-Streik mit Baustellen, der Stammstreckensperrung und der Sperrung der Gäubahn überschneidet. Die DB Regio sieht für die S-Bahn Stuttgart einen Ersatzfahrplan vor. Geplant ist, alle S-Bahn-Linien an den Streiktagen im Stundentakt fahren zu lassen.