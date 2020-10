Schwerpunkte

Lidl-Filiale in Wendlingen nach Großbrand komplett zerstört

17.10.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Brand der Lidl-Filiale: Wendlingens Bürgermeister nennt Ausmaß „erschreckend“ – Gebäude wurde komplett zerstört

Nicht mehr viel übrig ist vom Gebäude des Discounters, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Flammen aufging und völlig zerstört wurde. Im Hintergrund ist das Seniorenzentrum Taläcker zu sehen. Foto: Just

WENDLINGEN. Etwa um 21.48 Uhr ging der Alarm bei der Wendlinger Feuerwehr ein: Aus dem Gebäude des Lebensmitteldiscounters in der Taläckerstraße drängen starker Rauch und Flammen. Nur Minuten später machte sich auch Bürgermeister Steffen Weigel auf den Weg, um sich vor Ort einen Überblick zu verschaffen. „Erschreckend“, war Weigels Kommentar zu dem Bild, das sich ihm vor Ort bot. Er zeigte sich ob des Ausmaßes des Brandes froh, dass Menschen nicht zu Schaden gekommen sind. Die Wendlinger Feuerwehr, so der Schultes, habe den Brand – wieder einmal – sehr gut im Griff gehabt. Im Schulterschluss natürlich mit den Wehren aus Köngen, Oberboihingen, Wernau, Unterensingen, Kirchheim und Esslingen. Auch die Feuerwehr Ostfildern schickte einen Gerätewagen mit Messtechnik, der den Schadstoffgehalt in der Luft prüfte. Seine Sorge galt auch den Bewohnern des Seniorenzentrums Taläcker in unmittelbarer Nachbarschaft. Das DRK war vorsorglich mit etlichen Kräften vor Ort, sollte eine Evakuierung notwendig sein – was glücklicherweise jedoch nicht der Fall war.