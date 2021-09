Schwerpunkte

In Dettingen/Teck entschieden die Bürger sich gegen das Gewerbegebiet

27.09.2021 00:06, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Dettingen haben sich die Gegner einer Bebauung in einem Bürgerentscheid klar durchgesetzt.

DETTINGEN/TECK. Neben der Bundestagswahl fiel am Sonntag noch eine weitere Entscheidung. Soll der Hungerberg in seiner unbebauten Form erhalten und deswegen kein Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet aufgestellt werden? Über diese Frage konnten die Bürger Dettingens anlässlich des Bürgerentscheids abstimmen. Und eine Mehrheit von 61,51 Prozent beantwortete diese Frage mit Ja. Von den 4849 Wahlberechtigten beteiligten sich 3569 Personen an der Wahl. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 73,6 Prozent und war damit sehr hoch. Dies dürfte jedoch der parallel laufenden Bundestagswahl zu verdanken sein.

Damit wird es am Hungerberg kein Gewerbegebiet geben. Die Stadt Kirchheim und die Gemeinden Dettingen und Notzingen hatten sich zu einem Gewerbezweckverband zusammengeschlossen, um auf einer 21,5 Hektar großen Fläche eine große Fläche in ein Gewerbegebiet umzuwandeln. Rund die Hälfte dieser Fläche umfasst die derzeit noch bestehende Baustelle für die ICE-Trasse Wendlingen–Ulm. Der Verband Region Stuttgart sucht im gesamten Verbandsgebiet nach Flächen, um Unternehmen den Transformationsprozess, den die Wirtschaft in den nächsten Jahren durchläuft, zu ermöglichen und Abwanderungen zu verhindern.