Gemeinsam gut essen

31.10.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Der Unternehmer Marcel Benz spendet Essen, das bei Veranstaltungen, die seine Firma ausrichtet, übrig bleibt. In Köngen kann das zum Pluspunkt für eine gute Nachbarschaft werden.

Spätzle mit Pilzrahmsoße lassen sich auch Bürgermeister Otto Ruppaner, Pfarrerin Ursula Ullmann-Rau nicht entgehen. Foto: Gierlichs

KÖNGEN. Essen wegzuwerfen, während es weltweit immer mehr Menschen gibt, die nicht genug zu essen haben – das tut vielen Menschen auch in Köngen und Wendlingen richtig weh. Auch der Köngener Marcel Benz, der ein erfolgreiches Catering-Unternehmen führt, wollte das nicht mehr mitmachen. Doch kocht er für große Events, dann bleiben am Ende auch einige der hervorragenden Menüs übrig. Nicht jeder Gast möchte etwas essen, andere sind verhindert, teilzunehmen. Was also tun, mit den Speisen? Wegwerfen? Das wäre schade.