Gemeinderatssitzung

19.10.2020

OBERBOIHINGEN (pm). Zur Sitzung des Gemeinderats in Oberboihingen am Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr wird in die Gemeindehalle eingeladen. Die Tagesordnung: Auslegungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren „Beseitigung der Bahnübergänge/ Verlegung der Ortsdurchfahrt L 1250 – 4. Änderung – Teilbereich Bahnhofstraße/ Nürtinger Straße“; Einberufung der Jagdgenossenschaftsversammlung und Entwurf der Satzung der Jagdgenossenschaft Oberboihingen; Betriebsplan für den Gemeindewald 2021; Vergabe von Abbrucharbeiten für die Gebäude Lerchenstraße 46 (Kindergarten Röte) und Gebäude Im Kirchrain 8 (Kindergarten Kirchrain); Vergabe von tiefbaulichen Erschließungsarbeiten der gemeindeeigenen Baugrundstücke in der Heuspachstraße 58, Meisenweg 22, Im Kirchrain 8; Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für die Nachnutzung der freien Räumlichkeiten an der Kirchrainschule und der „Alten Schule“; Neuausrichtung der Energieagentur Landkreis Esslingen gGmbH zur Klimaschutzagentur; Beschluss der öffentlichen Auslegung für die 37. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Nürtingen – „Sonderbaufläche Pflegeheim“ in Großbettlingen; Beschluss der öffentlichen Auslegung für die 38. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Nürtingen – „Sonderbaufläche Einzelhandel/Wohnen“ in Großbettlingen.