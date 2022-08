Schwerpunkte

Falscher Wohnblock war abgebildet

17.08.2022 05:30

Auf den bebauten Grundstücken in der Achalm- und Lichtensteinstraße sind drei neue Mehrfamilienhäuser von der Siedlungsbau Neckar-Fils geplant. In unserer Ausgabe vom Dienstag war in dem Bericht „Abriss der Wohnblöcke rückt näher“ das Foto vertauscht worden. Das darin abgebildete Gebäude ist selbstverständlich nicht für einen Abriss vorgesehen. Es handelt sich stattdessen um die beiden Gebäude wie hier im Foto zu sehen in der Lichtensteinstraße und um ein weiteres Mehrfamilienhaus in der Achalmstraße. gki Foto: Kiedaisch