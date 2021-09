Schwerpunkte

Der Ortskern von Köngen wurde zur Flaniermeile

20.09.2021 05:30, Von Philipp Braitinger — E-Mail verschicken

Beim verkaufsoffenen Sonntag mit Herbstmarkt in Köngen war trotz Pandemie wieder ein Hauch von Normalität zu spüren.

Viele Besucher genossen die entspannte Atmosphäre beim Gang durch den Ortskern. Foto: Braitinger

KÖNGEN. Die Durchführung stand wegen Corona noch bis zum Beginn der vergangenen Woche auf Messers Schneide. „Wir haben gebangt und gehofft“, erinnert sich die Vorsitzende des Werberings des Bunds der Selbständigen (BdS), Iris Schmauk, an die letzten Tage der Vorbereitung. Eigentlich hätte das Sonnenblumenfest, das stets am dritten Sonntag im September stattfindet, angestanden. Doch in gewohntem Umfang konnte die Veranstaltung coronabedingt nicht stattfinden.