Bahnhofstreppe bleibt Sanierungsfall

06.07.2021 05:30, Von Andreas Pflüger — E-Mail verschicken

Für 280 000 Euro ließe sich ein gleichartiger Ersatz für die Treppe schaffen, wäre da nicht der Sperrvermerk im städtischen Haushalt

Ist das Kunst – oder kann das weg? Weder noch: Die Treppe am Wernauer Bahnhofsplatz muss saniert werden. Foto: Ines Rudel

WERNAU. Welches Gesicht der Wernauer Bahnhofsplatz bekommen soll, ist vom Gemeinderat vor Kurzem – zumindest in groben Zügen – schon mal festgeklopft worden. Bis das Projekt schlussendlich umgesetzt sein wird, ziehen allerdings gewiss noch einige Jahre ins Land. Schneller gehen muss es in jedem Fall mit einer Sanierung der Treppe, die just diesen Bahnhofsplatz an die Innenstadt anbindet, die also auf direktem Weg zur Kirchheimer Straße führt.