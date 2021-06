Schwerpunkte

40 Kommunen werden Mitglieder im Gemeinsamen Gutachterausschuss

01.06.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Mit einem Gemeinsamen Gutachterausschuss wollen 40 Gemeinden die rechtssicheren Bodenrichtwerte schaffen

Jede der 44 Kommunen des Landkreises hatte die Gründung eines gemeinsamen Gutachterausschusses in den letzten Wochen auf der Tagesordnung des Gemeinderats. 40 entschlossen sich, dem Zweckverband beizutreten. Am Montag wurde in Wernau die Satzung unterzeichnet.

Zehn Bürgermeister aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung waren am Montag zur Unterzeichnung der Satzung ins Wernauer Quadrium gekommen. Von links nach rechts sind dies Rainer Taigel (Kohlberg), Roman Weiß (Erkenbrechtsweiler), Steffen Weigel (Wendlingen), Christopher Ott (Großbettlingen), Simon Blessing (Frickenhausen), Sieghart Friz (Unterensingen), Matthias Ruckh (Wolfschlugen), Torsten Hooge (Oberboihingen) und Melanie Braun (Gemeindeverwaltungsverband Neckartenzlingen). Am Tisch Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker, der gerade seine Unterschrift leistet. Foto: Holzwarth

WERNAU. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Bürgermeister, Finanzbeamte, Bauingenieure, Architekten und Banker in den 900 Gutachterausschüssen selbst um die Bodenrichtwerte ihrer Kommunen kümmern mussten. Künftig macht das der Gemeinsame Gutachterausschuss im Landkreis Esslingen. 40 Kommunen und damit rund 300 000 Einwohner gehören ihm an – damit ist er der größte in Baden-Württemberg.