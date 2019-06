19.06.2019, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb veranstaltet in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen am Dienstag, 25. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr eine Führung unter der fachkundigen Leitung von Annemarie Lorch, Gärtnermeisterin, im Lehr- und Versuchsgarten Braike. Anhand von zehn Modulen werden bei dieser Führung Pflanzbeispiele für verschiedene Lebensbereiche von sonnig bis schattig sowie Beispiele für insektenfreundliche Pflanzungen mit Stauden, die auch für den Privatgarten geeignet sind, gezeigt. Die Insektenmodule wurden von der Gärtnermeisterin konzipiert und im Frühjahr 2016 angepflanzt. Treffpunkt ist der Parkplatz Schelmenwasen links oberhalb der Metallbäume. Es wird eine Teilnehmergebühr erhoben. Anmeldung ist bis 19. Juni vormittags möglich unter Telefon (0 70 26) 95 01 20 oder per EMail an info@naturschutzzentrum-schopfloch.de.