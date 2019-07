„Wir werden Dich vermissen, Frau Dolde“

27.07.2019, Von Gerlinde Ehehalt

Am Donnerstag wurde die Wolfschlüger Grundschulrektorin Eleonore Dolde mit einem Fest in den Ruhestand verabschiedet

Nach acht Jahren an der Grundschule Wolfschlugen verabschiedete sich Rektorin Eleonore Dolde am Donnerstagvormittag in den Ruhestand. Die Schüler aller Klassenstufen und das Lehrerkollegium schenkten der Schulleiterin zum Abschied ein fulminantes Fest mit zweistündigem Bühnenprogramm.

Rektorin Eleonore Dolde (rechts) erhielt zum Abschied von ihren Schülern und Kolleginnen eine bunte und abwechslungsreiche Aufführung in der Turn- und Festhalle. Foto: Ehehalt

WOLFSCHLUGEN. Die Turn- und Festhalle war festlich geschmückt und voll besetzt mit Schülern, Lehrern, Eltern und Großeltern, als Rektorin Eleonore Dolde im leuchtend roten Kleid den Saal betrat und ein paar Tränchen zerdrückte. Die Schulleiterin hat acht Jahre lang an der Wolfschlüger Grundschule unterrichtet und diese geleitet. Davor war sie Lehrerin an der Friedrich-Glück-Schule in Oberensingen und für das Staatliche Schulamt in Nürtingen als Chancengleichheitsbeauftragte tätig.