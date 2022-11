Schwerpunkte

Wale als Lieblingsspeise

09.11.2022 05:30, Von Birk Grüling — E-Mail verschicken

Von dem Urzeit-Hai Megalodon haben Forscherinnen und Forscher bisher nur Zähne und einige versteinerte Wirbelknochen gefunden. Trotzdem wissen sie ziemlich genau, wie der riesige Meeresräuber lebte und jagte.

Besucher sehen sich im Naturkundemuseum Stuttgart in der Sonderausstellung „Riesig im Meer“ das Skelett eines Ichthyosauriers an, während im Vordergrund das Gebiss eines Megalodon (Urzeit-Hai) zu sehen ist. Das Gebiss des Megalodon war riesig. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Im Meer schwimmen! Das wäre vor 20 Millionen Jahren wohl keine gute Idee gewesen. In dieser Zeit jagte dort der Megalodon. Dieser Urzeit-Hai war etwa so lang wie ein Schulbus und ungefähr so schwer wie zehn Elefanten zusammen. Seine dreieckigen Zähne waren größer als eine Kinderhand.