Schwerpunkte

Verkalkuliert?

09.04.2022

Palmsonntag erinnert uns daran, dass Jesus vor circa 2000 Jahren auf einem Esel in Jerusalem einritt. Die Menschenmenge bejubelte ihn. Die Luft war erfüllt von ihren Hosianna-Rufen. Überall war Freude und Begeisterung zu spüren. Die Leute wollten diesen Jesus sehen. Er hatte etwas Besonderes an sich. Wenige Tage zuvor wurde durch ihn ein Verstorbener wieder zum Leben erweckt. Das muss wohl der König sein, der kommt und sie von der Unterdrückung der Römer befreit. Sie rollten sozusagen den roten Teppich aus, indem sie ihre Kleider und Palmzweige vor ihm auf den Boden legten. Was für ein Empfang! Eines Königs würdig! Jesus reitet nicht als stolzer Machthaber hocherhaben auf einem Pferd daher. Der Esel, auf dem er sitzt, symbolisiert Armut und Demut. Der Esel ist ein Lasttier für andere, steht für Arbeit und Getretenwerden. Überhaupt keine Machtallüren sind bei Jesus zu erkennen. Er schenkt jedem Menschen seine Würde. Wir beobachten da um uns herum leider oft etwas ganz anderes. Ja so einen wie diesen Jesus könnte man sich vorstellen als König. So jemand ist vertrauenswürdig.

Hildegund Lang Evang.-Freikirchl. Gemeinde

Doch die Menschenmenge hat sich verkalkuliert. Nichts läuft wie geplant. Die Leute, die Hosianna riefen, schreien ein paar Tage später „Kreuzige ihn“. Welche Wankelmütigkeit steckt doch in uns Menschen! Wenn wir keinen festen Stand haben, kommen wir aus dem Gleichgewicht. Wie schnell kann ein Mensch vom „Gutmensch“ zum „Ekel“ werden. Parallelen in unsere Zeit sind rein zufällig. Jubel, Angst, Trauer. Trauer auch, als dieser Jesus, dieser Hoffnungsträger, dann tatsächlich stirbt. Widersprüchlichkeiten. Fragezeichen. Wirrungen. Enttäuschungen. Nichts wird aus dem erhofften König! Gott, warum hörst du scheinbar den Hilfeschrei deiner Geschöpfe nicht, damals wie heute? Mensch, warum hörst und begreifst du den Liebesschrei Gottes nicht, damals wie heute?