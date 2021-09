Schwerpunkte

Veranstaltungen rund ums Obst

28.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

BEUREN. Am Samstag, 2. Oktober, 13 Uhr, bietet die Buchautorin und langjährige Fernsehredakteurin Felicitas Wehnert einen Rundgang durch die Streuobstwiesen des Freilichtmuseums Beuren an. Dabei berichtet sie Wissenswertes etwa über das Stuttgarter Geißhirtle und die Ermstäler Knorpelkirsche, die Champagnerbratbirne und die Kirchensaller Mostbirne und stellt den musikbegeisterten Bauer Jakob Fischer vor, der das nach ihm benannte Apfelbäumchen kultivierte. Die Teilnahme an der Führung ist im Museumseintritt inbegriffen. Eine Anmeldung ist bis 30. September erforderlich per Mail an besucherservice@freilichtmuseum-beuren.de oder unter Telefon (07 11) 39 02-4 18 90.

Zur Aktion „No nix verkomma lassa“ am gleichen Tag sucht das Museumsteam Erntehelfer für den Einsatz in den Streuobstwiesen. Von 13 bis 16 Uhr werden Äpfel und Birnen gepflückt, geschüttelt, aufgelesen und eingesammelt. Alle, die am 2. Oktober mitarbeiten wollen, haben ab 13 Uhr freien Eintritt ins Museum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Natürlich können die Sorten vor Ort auch geschmacklich getestet und verkostet werden. Lohn der Arbeit: Wer will, darf eine mitgebrachte Tasche voll Obst mit nach Hause nehmen. Zusätzlich kann Saft in einem Fünf-Liter-„Bag in Box“-Behälter erworben werden. Im Anschluss an die Aktion besteht bis 18 Uhr die Möglichkeit, das Freilichtmuseum zu erkunden. Mehr Informationen unter www.freilichtmuseum-beuren.de. la