Über 400 Besucher kamen zur Modellbahnbörse in Frickenhausen

26.11.2022 19:55, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Die Veranstaltung des Modell-Eisenbahn-Clubs Frickenhausen ist bei Händlern wie Besuchern sehr beliebt. Der Verein feiert sein 20-jähriges Bestehen.

In der Frickenhäuser Festhalle konnten Modelleisenbahn-Fans ihre Sammlung vervollständigen. Foto: Sauer

FRICKENHAUSEN. Der Händler mit der weitesten Anreise kommt aus Füssen. Harald Zeiler hat 210 Kilometer zurückgelegt, um in der Frickenhäuser Festhalle seine Modelleisenbahnen an den Mann zu bringen. Bereits zum vierten Mal ist er mit seiner Frau Monika als Verkäufer auf der Börse des Modell-Eisenbahn-Clubs (MEC) Frickenhausen. Früher hatten die Zeilers ein Geschäft in Füssen, heute ist das ältere Ehepaar noch privat auf Börsen unterwegs. An 15 bis 20 Wochenenden im Jahr, erzählt er. Wie viele andere hier schätzt er in Frickenhausen die gemütliche Atmosphäre und freut sich, dass er nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz wieder etliche Stammkunden trifft.