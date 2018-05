Streuobstpreis nach Linsenhofen

19.05.2018, — E-Mail verschicken

Klasse 4 der Grundschule gewinnt Sonderpreis „Videoclip“

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN (pm). Die Klasse 4 der Grundschule Linsenhofen hat mit einem fantasievollen Kurzvideo den Sonderpreis Videoclip beim Streuobstpreis Baden-Württemberg gewonnen. Die Kinder hatten verschiedene Inhalte, die ihnen in einem Streuobstprojekt vermittelt worden waren, in ein selbstgedichtetes Lied „Auf der schwäbsche Streuobstwiese“ einfließen lassen. Der kurze Film zeige authentisch die Begeisterung der beteiligten Kinder und überzeuge mit seiner berührenden und motivierenden Wirkung, so die Jury in ihrer Begründung. Mit der Dichtung der Liedstrophen auf Schwäbisch werde außerdem ein regionaler Bezug hergestellt.