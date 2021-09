Schwerpunkte

Realschule Neuffen stellt Schülern Web-Terminals zur Verfügung

21.09.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

In der Neuffener Realschule wurden am Montag Webterminals in Betrieb genommen. Mit ihnen können die Schüler außerhalb des Unterrichts und in der Gruppenarbeit auf ihre Daten zugreifen oder im Internet recherchieren.

Im Aufenthaltsraum stehen fünf Rechner zur Verfügung. Foto: Sandrock

NEUFFEN. Digitales Arbeiten wird auch in der Schule immer wichtiger: In der Neuffener Realschule können die Schüler seit Montag an neuen Webterminals lernen und arbeiten. Insgesamt zehn Rechner wurden dafür mit Unterstützung der Adolf-Leuze-Stiftung angeschafft. Sie stehen im Aufenthaltsraum und im ehemaligen Hauptschulgebäude. Im dritten Gebäude, dem sogenannten „C-Bau“, in dem sich die Fachräume der Schule befinden, wurde eine mobile Lösung in Form eines Laptop-Wagens angeschafft.