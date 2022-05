Schwerpunkte

ÖPNV: Am Samstag ist die Fahrt nach Stuttgart günstiger

06.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN/STUTTGART. Am Samstag, 7. Mai, sparen auch die ÖPNV-Nutzer aus Nürtingen und Umgebung Geld, wenn sie nach Stuttgart fahren. An diesem Tag ist die Fahrt in ganz Stuttgart (Tarifzone 1) kostenfrei. Was bedeutet das konkret für den Bahnfahrer oder die Bahnfahrerin aus Nürtingen? Sie oder er muss statt vier Zonen nur drei Zonen lösen. Statt 5,60 Euro kostet dann zum Beispiel das Einzelticket Erwachsene nur 4,50 Euro am Automaten. Insgesamt wird es vier Samstage geben, an denen die Fahrt in der Tarifzone 1 kostenlos ist. Die Stadt Stuttgart lässt sich diesen Versuch insgesamt rund eine Million Euro kosten und erfüllt damit auch einen dringenden Wunsch der City-Initiative Stuttgart.

Weitere Termine sind der 25. Juni, 17. September und 5. November. Die kostenlose Fahrt in Stuttgart ist immer an Veranstaltungen gekoppelt. Stuttgarts City-Manager Sven Hahn hofft natürlich, dass das Angebot auch Menschen aus der Region anspricht: „Damit soll der Stadtbesuch einfacher und schöner gemacht werden.“ Ganz bewusst hat die Stadt die freie Fahrt in der Zone 1 auf den 7. Mai gelegt. Schließlich steht vom 3. bis 8. Mai das Trickfilmfestival in Stuttgart auf dem Programm.