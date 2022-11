Schwerpunkte

Noch mehr Bilder

21.11.2022 05:30

Weiter geht es in dieser Woche mit den Bildern der Klassen, die sich an unserem Projekt „Zeitung in der Schule“ beteiligen. Zu sehen sind heute die Klasse 8a der Realschule Neuffen und die Deutschgruppe 1 der Nürtinger Bodelschwingh-Schule. Mal sehen, wer am Ende des Projekts die Kino-Gutscheine gewinnt. aw