Schwerpunkte

Mit einem Bahnticket durch ganz Europa

14.11.2022

Heute in Berlin, morgen in Paris und dann weiter nach Madrid oder Rom. All das kann man mit einem einzigen Bahnticket machen. Das Fahrticket heißt Interrail (gesprochen: interräil). Wer es kauft, kann es in einem begrenzten Zeitraum in 33 europäischen Ländern nutzen.

Erfunden wurde das Ticket mal für junge Menschen. Mittlerweile kann sich aber jeder ein solches Ticket kaufen und es etwa für seinen Urlaub nutzen. Und das machen immer mehr Leute!

Am Sonntag gab die Bahn bekannt: Noch nie haben so viele Menschen in Europa ein Interrail-Ticket gekauft wie in diesem Jahr. Insgesamt wollten damit 600 000 Menschen durch Europa fahren. Die meisten Tickets kauften Menschen aus Deutschland. dpa