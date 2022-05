Schwerpunkte

Himmelfahrt: Dem Himmel ein Stück näher

25.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Wir Christen feiern in diesen Tagen das Fest Christi Himmelfahrt. Der Tag erinnert uns daran, dass Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngerinnen und Jüngern begegnet ist und dann in den Himmel aufgenommen wurde. Jesus ist jetzt wieder bei seinem Vater, heraus aus der Welt und den Dingen enthoben, wenn man es so formulieren will.

Christian Slunitschek, Pastoralreferent St. Johannes Evangelist Nürtingen

Dem Himmel ganz nahe sein. Dieser Ausdruck hat sich in unseren Sprachgebrauch fest eingeprägt. Er sagt aus, dass man glücklich ist, einen Moment erlebt, den man einfach festhalten möchte. Das Herz ist einem leicht und die Welt ist schön. Solche Momente sind rar gesät, umso mehr lohnt es sich, sie festzuhalten und tief in Herz und Gedächtnis zu speichern. So kann ich mich auch noch Jahre später daran freuen und ein bisschen dem Gefühl nachspüren.