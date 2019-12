Firma Bauder spendet 2500 Euro für Anna

10.12.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Für große Freude sorgte Markus Fritsche, der in Aichtal wohnt und bei der Firma Bauder Technische Dämmstoffe Vertriebsleiter ist, beim Aichtaler Verein Anna. Er überreichte im Rahmen der jährlichen Spendenaktion der Stuttgarter Firma Paul Bauder an Bärbel Schweizer, Vorsitzende von Anna, einen symbolischen Scheck über eine Spende in Höhe von 2500 Euro zur Unterstützung der vom Verein angebotenen kunsttherapeutischen Begleitung und eines regelmäßigen Reitunterrichts für krebskranke Kinder und ihre Geschwister. Mit seiner jährlichen Spendenaktion unterstützt das in Stuttgart ansässige Unternehmen besonders bedürftige soziale Institutionen durch den Kauf von Einrichtungsgegenständen, medizinischen Geräten sowie durch Gelder für Baumaßnahmen oder Fortbildungen in einer Gesamthöhe von 50 000 Euro. Bauder ist in Europa führender Hersteller von Dachsystemen für das Dichten, Dämmen, Begrünen und die Energiegewinnung und seit über 150 Jahren inhabergeführt. Unser Foto zeigt Bauder-Vertriebsleiter Markus Fritsche bei der Spendenübergabe an Bärbel Schweizer, die Vorsitzende des Vereins Anna. pm