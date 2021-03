Schwerpunkte

Es gibt wieder Tickets für den Fernverkehr

23.03.2021 05:30

Nürtinger Mobilitätszentrale am Bahnhof und neue „RegioRad“-Stationen eröffnet

Nach einem Dreivierteljahr Pause können Kunden am Nürtinger Bahnhof ab sofort wieder Tickets für den Fernverkehr kaufen - und mehr noch: In der neuen Mobilitätszentrale gibt es auch außerhalb der Öffnungszeiten per Videoschalter eine Beratung. Nahezu zeitgleich geht mit dem „RegioRad“ ein neues Serviceangebot auf zwei Rädern in Betrieb.

Von links: Fabian Mauderer (Teamleiter DB Vertrieb Bereich Tübingen), Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich, Reinhold Pohl (Leiter Regionaler Vertrieb Süd) und die Leiterin des Verkaufsbezirks Ulm, Heike Krauza. Foto: DB Vertrieb

NÜRTINGEN (nt). „Gott sei Dank. Ich kann wieder Zugtickets nach München kaufen.“ Kaum öffnete die neue Mobilitätszentrale in Nürtingen seine Türen am Montag, stand schon die erste Kundin am Schalter und tat diesen Seufzer der Erleichterung kund. Sie und viele weitere Bahnnutzer mussten einige Monate auf diesen Moment warten: Seit dem 14. Juni ist Abellio der neue Betreiber der Neckar-Alb-Bahn. Mit der Übernahme der Strecke Stuttgart - Tübingen ging zwar der Verkauf von Nahverkehrs-Tickets an Abellio über. Den Verkauf von Fernverkehrs-Tickets konnte das Land bei seiner Ausschreibung aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen im Verkehrsvertrag mit Abellio allerdings nicht festschreiben. Die DB Vertrieb, die bis dahin für den Ticketverkauf entlang der Strecke zuständig war, zog sich zurück. Das Kundenzentrum im Bahnhofsgebäude wurde geschlossen. Die Fahrkarten des Nahverkehrs konnten weiterhin an den aufgestellten Automaten und im Presse-Shop von Dr. Eckert in der Bahnhofshalle gekauft werden. Fernverkehrstickets waren in Nürtingen vorerst nicht mehr zu haben.